Американский разведчик замечен недалеко от Крыма и моста

Boeing P-8A "Посейдон" совершил разведывательный полёт над территорией Керченского пролива. По информации СМИ самолёт военно-воздушных сил США приблизился к Крымскому полуострову на расстояние 30 километров.

Известно, что самолёты этого типа предназначены не только для разведывательных, но и спасательных операций. Также Boeing P-8A самолёт противолодочного типа — он оснащён орудиями, способными уничтожать подводные лодки противника. Судно, зафиксированное над акваторией Азовского моря, входит в состав 26-й патрульной эскадрильи США.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о другом американском самолёте разведки, в понедельник, по сообщениям украинских СМИ, Boeing RC-135V покинул базу США на острове Крит и направился в акваторию Чёрного моря. Данная модель самолёта способна осуществить разведку всех средств противовоздушной обороны противника, также Boeing RC-135V способен распознавать радиоэлектронные средства на других самолётах и создавать им помехи. Для читателей "Правды.Ру" это не стало неожиданностью: ещё раньше мы рассказывали о других разведывательных операциях ВВС США в районе Крыма, а также об активности шведских разведывательных самолётах в Калининградской области.

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