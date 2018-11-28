"Украинцы мстят за Керченский котел": в Москве снова "минируют" ТЦ

На данный момент эвакуированны двеннадцать торговых центров. Это "Город", "Вива", "Атриум", "Звёздочка", "Цветной", "Электроника на Пресне", "Капитолий", "Звезда", "Гагаринский", "Мегаполис" и "Горбушкин двор". В данный момент здания оцеплены, их проверяют кинологи. Количество эвакуированных человек по оценкам СМИ составляет 3,75 тысячи.

В каждом случае данные о минировании поступали из анонимных звонков. Представители силовых структур оперативно прокомментировали ситуацию: по их словам звонили украинцы.

"Это такой ответ на "Керченский котел". Как и в прошлые разы, анонимные звонки поступают явно от украинцев, которые для маскировки используют средства IP-телефонии, Skype. Помните, раньше они уже пытались парализовать работу ТЦ, вузов, школ, гостиниц, массово звоня по всем городам и сообщая о минировании. Вот и сейчас они мстят за то, что их лучшие корабли с экипажами-героями были задержаны после провокации у Керчи",- заявил Pravda. ru источник в силовых структурах.

Ранее "Правда.Ру" сообщала другие новости Керченского кризиса. Так, сегодня стало известно о самолёте-разведчике ВВС США, зафиксированном в 30 километров от Крымского полуострова. Тем временем министерство обороны России уже отправила в Керчь "убийцу фрегатов и авианосцев", а также планирует перенести в Крым ещё один дивизион С-400.

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