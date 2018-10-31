Россия может бюджетно парализовать атакующую армию НАТО

Российские комплексы радиоэлектронной борьбы "Самарканд" могут целиком нейтрализовать системы управления НАТО, для чего потребуются минимальные бюджетные затраты, заявил телеканалу "Звезда" директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.

"Эти комплексы, конечно, способны полностью парализовать системы управления НАТО, что опять же при минимальных затратах в рамках нашего бюджета Минобороны нам позволяет фактически сдерживать войска альянса от агрессии", — подчеркнул военный историк в программе "Открытый эфир" в эфире телекомпании Министерства обороны.

По мнению Кнутова, США ведут подготовку к реальной войне с Россией с 2000-х годов. Такой вывод историк сделал исходя из того, что из тех данных, которые он получил, когда "сделал запрос на английском языке в поисковике". "Тогда была теория, а сейчас они выходят на практику (Trident Juncture 2018). Но самое ужасное в этих учениях, что они завезли сейчас технику и половину оставят на базах", — заявил директор Музея войск ПВО.

Исходя из опубликованных на портале госзакупок материалов, видно, что в России развернуто не менее 13 комплексов "Самарканд-У", "Самарканд СУ-ПРД-К2" и "Самарканд ПУ-ПРД-Д" в Калининградской, Мурманской, Архангельской, Московской и Нижегородской областях, а также в Приморском и Краснодарском краях и Еврейской автономной области. Помимо этого, российский "Самарканд" находится на территории Белоруссии. Задача этих систем состоит в постановке помех и срыве коммуникаций неприятеля.

Фото: Pravda.Ru

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