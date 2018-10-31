Россия с союзниками приступила к масштабным миротворческим учениям

Вчера на Урале стартовали масштабные миротворческие учения Организация Договора о коллективной безопасности "Нерушимое братство-2018". Несмотря на то, что за всю постсоветскую историю существования ОДКБ учения такие проводятся регулярно, в реальной обстановке миротворческие силы не применялись еще ни разу.

В ОДКБ, напомним, входят Российская Федерация, Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия и Таджикистан.

Любопытно, что помимо военнослужащих в учениях примут участие и сотрудники полиции. Военные эксперты отмечают, что это, возможно, косвенно связано с санкциями западных стран во главе с Соединенными Штатами Америки. Специалисты придерживаются мнения, что из-за торговых ограничений в государствах постсоветского пространства наблюдается экономический кризис, который может вылиться в недовольство верхушкой власти и внутригосударственным переворотом. Ни одну страну-участницу ОДКБ это, понятное дело, не устраивает — поэтому-то при отработке маневров и присутствует полицейский фактор.

Также эксперты отмечают, что на фоне сильного желания стран Североатлантического альянса разместить свои силы на Украине, в Приднестровье и на Кавказе, миротворческие силы ОДКБ, возможно, понадобятся и там.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что украинский политик Юлия Тимошенко вдруг решила, что Российская Федерация должна Украине 100 миллиардов долларов денежной компенсации за Крымский полуостров и Донбасс. Именно такую сумму она планирует добиться от Москвы в том случае, если станет президентом Украины.

Фото: mil. ru

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