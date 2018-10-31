Вчера на Урале стартовали масштабные миротворческие учения Организация Договора о коллективной безопасности "Нерушимое братство-2018". Несмотря на то, что за всю постсоветскую историю существования ОДКБ учения такие проводятся регулярно, в реальной обстановке миротворческие силы не применялись еще ни разу.
В ОДКБ, напомним, входят Российская Федерация, Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия и Таджикистан.
Любопытно, что помимо военнослужащих в учениях примут участие и сотрудники полиции. Военные эксперты отмечают, что это, возможно, косвенно связано с санкциями западных стран во главе с Соединенными Штатами Америки. Специалисты придерживаются мнения, что из-за торговых ограничений в государствах постсоветского пространства наблюдается экономический кризис, который может вылиться в недовольство верхушкой власти и внутригосударственным переворотом. Ни одну страну-участницу ОДКБ это, понятное дело, не устраивает — поэтому-то при отработке маневров и присутствует полицейский фактор.
Также эксперты отмечают, что на фоне сильного желания стран Североатлантического альянса разместить свои силы на Украине, в Приднестровье и на Кавказе, миротворческие силы ОДКБ, возможно, понадобятся и там.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что украинский политик Юлия Тимошенко вдруг решила, что Российская Федерация должна Украине 100 миллиардов долларов денежной компенсации за Крымский полуостров и Донбасс. Именно такую сумму она планирует добиться от Москвы в том случае, если станет президентом Украины.
Фото: mil. ru
Читайте также:
На пороге войны: НАТО знает все, что происходит в ОДКБ…
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
В рамках спасения экономики Россия планирует распахнуть двери Дальнего Востока для представителей китайского бизнеса.
Украинский президент заявил, что для России будет очень высокой цена, если она применит воздушные силы против его страны.
Новейшие комплексы радиоэлектронной борьбы "Самарканд" будут развернуты в 13 военных частях по всей России, и под Калининградом тоже.
Украинский президент заявил, что для России будет очень высокой цена, если она применит воздушные силы против его страны.