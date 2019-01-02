Мир Политика Экономика Недвижимость Садоводство Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Какие новинки получит российская армия в 2019-м. Обзор

Силовые структуры » Министерство обороны

В 2019 году военно-промышленный комплекс России запланировал большое количество поставок новейшего вооружения российской армии. Из российского бюджета в текущем году будет выделено 1,3 триллиона рублей на обеспечение боеспособности и безопасности государства.

Какие новинки получит российская армия в 2019-м. Обзор. 396673.jpeg

Наиболее крупное обновление в текущем году получит российский флот. По словам главнокомандующего военно-морского флота России Владимира Королева, в 2019 году ВМФ России получит около 30 новых кораблей различного класса. Охрану Тихоокеанских и Северных рубежей обеспечат новые фрегаты. В прошлом году на вооружение флота поступил фрегат "Адмирал Горшков". На данный момент, новейшие фрегат "Адмирал Касатонов" проходит заводские испытания и готовится к постановке на вооружение. В последующем, в распоряжение флота поступят еще два фрегата - "Адмирал Исаков" и "Адмирал Головко".

Напомним, фрегаты серии "Адмирал" несут на борту артиллерийские установки, ракеты и ЗРК. Примечательно то, что это первые надводные корабли, построенные в Российской Федерации.

Что касается подводных образцов, то российский ВПК поставит флоту подводный крейсер "Князь Владимир" и атомную подводную лодку "Казань". На южном направлении уже введены в строй ударные корабли. На охрану Тихоокеанских рубежей в текущем году выйдет уникальный корвет "Гремящий".

2019 год станет знаковым для ракетных войск из-за постановки на вооружение ракетного комплекса "Авангард". РИА Новости сообщает, что первым ракетный комплекс "Авангард" получит Домбаровское соединение Оренбургской области. Еще одна новинка ракетных войск - баллистическая ракета нового поколения "Сармат", не успеет поступить на вооружение в 2019 году, однако в течение этого года будет проходить испытания на военном космодроме "Плесецк". Примечательно то, что завод "Красмаш", который изготавливает эти ракеты, получил большое количество заказов, в связи с чем перешел на трехсменный режим работы.

Новейшие истребители пятого поколения Су-57 отлично показали себя в реальных боевых ситуациях в Сирии, в связи с чем, на вооружение военно-воздушных сил поступит 12 таких истребителей. В текущем году планируют завершить испытания истребителя 4++ поколения - МиГ-35. В ближайшем будущем, парк военных вертолетов пополнят 25 ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор". Новейшая система лазерной защиты от ракет будет установлена на все Ми-28 "Ночной охотник. Более того, Ми-28 будут оснащены новыми улучшенными двигателями.

В 2019 будет завершен процесс развертывания сети радиолокационных станций "Воронеж", которые обеспечат высокий уровень защиты от ракетных атак. Помимо этого, Министерство обороны РФ уже начало усиливать приграничные районы России новейшими стационарными РЛС "Буссоль-С".

Крупное пополнение ждет и сухопутные войска. 132 боевые машины на базе платформы "Армата" усилят мощь сухопутных войск России уже в 2019 году. Более того, на вооружение будут приняты 30 единиц модернизированных танков Т-72Б3. Войска поддержки дополнительно усилят тяжелыми огнеметными комплексами ТОС-1А "Буратино".

В планах ВПК России на 2019 год - существенно улучшить самый тяжелый в мире артиллерийский комплекс 2С7М "Пион". Машинам хотят полностью обновить электронное и техническое оборудование. Воздушно-десантные войска будут усилены модернизированным истребителем танков "Спрут-СДМ1". Также в Минобороны отметили, что хотят закрепить за войсками ВДВ дополнительные вертолеты и различные средства противоракетной и противовоздушной обороны.

Ранее "Правда.Ру" писала о новейшей снайперской винтовке, которая поступит на вооружение российской армии в 2019 году.

Фото: mil.ru

Читайте также:

Армия России получит суперсовременную снайперскую винтовку

Путин рассказал о целях ядерного оружия и "первом ударе"

Самый известный немецкий танк "Тигр" имел один огромный недостаток

Задержанного шпиона уволили из армии США за воровство Задержанного шпиона уволили из армии США за воровство

Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, YouTube, Google+...

Темы ВПК флот армия Россия авиация вооружение
Обсудить
Актуальная аналитика
Недвижимость
Антикризисный продукт: квартиры-студии﻿﻿
Наследие
Сын Гитлера воевал с нацистами?
Православие
Иоанн Кронштадтский - целитель и чудотворец
Новости Все >
Какие новинки получит российская армия в 2019-м. Обзор
В МВД рассказали, как изменится закон о гражданстве РФ
Священник: как христианин отмечает Рождество
Экс-посол США на Украине пообещал новые антироссийские санкции через пару месяцев
"Главная роль" в Театре армии: комедия о трагедии
Девять подъездов поврежденного дома в Магнитогорске признали безопасными
Рогозин собирается посетить NASA, несмотря на критику американских чиновников
Задержанного ФСБ шпиона уволили из армии США за воровство
Иосиф Пригожин уже смирился с повышением НДС
Очень красивое болото нашли в Виргинии
Читательский топ
Премьер Японии пообещал забрать Курилы с россиянами
Астролог: год свиньи хорош для семьи
Таролог: 2019 год принесет счастье активным женщинам
Рыба-слон признана самой умной
Новогодние обещания: новая жизнь или очередное заблуждение?
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Военные новости
Мифы об огнестрельном оружии

Кинематограф и видеоигры создали у нас превратное представление об огнестрельном оружии. Если не считать службы в армии или органах правопорядка, мало кто в действительности держал в руках огнестрельное оружие, не говоря уже о том, чтобы стрелять из него или разбираться в особенностях некоторых его моделей.

Мифы об огнестрельном оружии
Геннадий Зюганов об итогах года и о том, что нас ждет в будущем
КПРФ
Геннадий Зюганов об итогах года и о том, что нас ждет в будущем
Дальний Восток
Премьер Японии пообещал забрать Курилы с россиянами
Катастрофы
В Магнитогорске обрушился подъезд из-за взрыва газа
Дальний Восток
Премьер Японии пообещал забрать Курилы с россиянами

Возможная передача Японии Курил будет происходить при полном согласии местных жителей, которых японцы обязуются не выгонять с островов - заявил Синдзо Абэ

Премьер Японии пообещал забрать Курилы с россиянами
2018-й стал переломным. Приветствуем 2019-й!
Власть
2018-й стал переломным. Приветствуем 2019-й!
Бывший СССР
Жители Киева пожаловались на запущенность центрального вокзала
КПРФ
Геннадий Зюганов об итогах года и о том, что нас ждет в будущем
Катастрофы
В Магнитогорске обрушился подъезд из-за взрыва газа

Более 100 человек могут оказаться под завалами из-за обрушения подъезда многоэтажного дома в Магнитогорске. На место происшествия уже вылетел глава МЧС.

В Магнитогорске обрушился подъезд из-за взрыва газа
Премьер Японии пообещал забрать Курилы с россиянами
Дальний Восток
Премьер Японии пообещал забрать Курилы с россиянами
Новости Европы
СМИ: Запад не сможет противостоять гиперзвуковой российской ракете
Военные новости
Тестирование “Арматы” начнется в следующем году
Соломон Соловьев Эмоции, создающие живые организации - Гороскоп дня Соломон Соловьев Любовь Степушова 2019 год рискует стать самым опасным годом века Любовь Степушова Руслан Веснянко Последнее китайское предупреждение Украина получила Руслан Веснянко
Комментарии
Премьер Японии пообещал забрать Курилы с россиянами
Винтовка Мосина: от царских времен до наших дней
Премьер Японии пообещал забрать Курилы с россиянами
Байка времен ВОВ: как старый дед семерых фашистов уложил
Премьер Японии пообещал забрать Курилы с россиянами
2019 год рискует стать самым опасным годом века
2018-й стал переломным. Приветствуем 2019-й!
Премьер Японии пообещал забрать Курилы с россиянами
Экс-посол США на Украине пообещал новые антироссийские санкции через пару месяцев
Премьер Японии пообещал забрать Курилы с россиянами
Премьер Японии пообещал забрать Курилы с россиянами
Премьер Японии пообещал забрать Курилы с россиянами
Как нельзя кстати: ученые выявили лучшее средство от похмелья
Суд разрешил взимать деньги с соседей за курение на балконах
Экс-посол США на Украине пообещал новые антироссийские санкции через пару месяцев
Зачем Лукашенко распускает слух о поглощении Белоруссии
Премьер Японии пообещал забрать Курилы с россиянами
Последнее китайское предупреждение Украина получила
Это победа: арабские страны признали Асада
Это победа: арабские страны признали Асада
Премьер Японии пообещал забрать Курилы с россиянами
История и современность Все >
Каким было летоисчисление до нашей эры?
Каким было летоисчисление до нашей эры?
Кем был Лжедмитрий I?
Кем был Лжедмитрий I?
Какие новинки получит российская армия в 2019-м. Обзор
Какие новинки получит российская армия в 2019-м. Обзор
Задержанного ФСБ шпиона уволили из армии США за воровство
Задержанного ФСБ шпиона уволили из армии США за воровство
Спецслужбы РФ задержали американца по обвинению в шпионаже
Спецслужбы РФ задержали американца по обвинению в шпионаже
Тестирование “Арматы” начнется в следующем году
Тестирование “Арматы” начнется в следующем году
Мифы об огнестрельном оружии
Мифы об огнестрельном оружии
Республика Семи островов: малоизвестный союзник России
Республика Семи островов: малоизвестный союзник России
Загадка "злого города": почему Козельск отбивался от Батыя намного дольше других
Загадка "злого города": почему Козельск отбивался от Батыя намного дольше других
О чем Путин договорился с Лукашенко "без микрофонов"
О чем Путин договорился с Лукашенко "без микрофонов"
"Инопланетная атака на США" оказалась взрывом трансформатора
"Инопланетная атака на США" оказалась взрывом трансформатора
Женское Все >
Любисток лечит алкоголизм
Любисток лечит алкоголизм
Барбарис - красив и полезен
Барбарис - красив и полезен
Как правильно формировать денежное дерево?
Как правильно формировать денежное дерево?
Очиток: цветет последним в саду
Очиток: цветет последним в саду
Удивим домашних: курица, запеченная в трехлитровой банке
Удивим домашних: курица, запеченная в трехлитровой банке
Сколько нужно спать людям разных возрастов
Сколько нужно спать людям разных возрастов
Если подружиться с кишечными бактериями, можно ли помочь своей иммунной системе процветать?
Если подружиться с кишечными бактериями, можно ли помочь своей иммунной системе процветать?
Актуальные цвета для маникюра на 2019 год
Актуальные цвета для маникюра на 2019 год
Как ухаживать за волосами зимой
Как ухаживать за волосами зимой
Секреты стиля Джулии Робертс
Секреты стиля Джулии Робертс
Тренды, которым не место в новом году
Тренды, которым не место в новом году
Когда отношения в паре можно назвать серьезными?
Когда отношения в паре можно назвать серьезными?
Напитки, которые помогут укрепить иммунитет
Напитки, которые помогут укрепить иммунитет
Привычки, с которыми бесполезно бороться
Привычки, с которыми бесполезно бороться
Мужское Все >
Уникальные озера мира
Уникальные озера мира
Судак в собственном соку
Судак в собственном соку
Ремонт в маленькой квартире
Ремонт в маленькой квартире
Цветы в доме: где лучше не ставить горшки с растениями?
Цветы в доме: где лучше не ставить горшки с растениями?
Советы для создания хорошего жилого пространства
Советы для создания хорошего жилого пространства
Вещи, которые необходимо продумать перед началом ремонта
Вещи, которые необходимо продумать перед началом ремонта
Традиции по обустройству дома в разных странах мира
Традиции по обустройству дома в разных странах мира
Выпады: основное упражнение для поднятия ягодиц
Выпады: основное упражнение для поднятия ягодиц
Основные принципы питания для рельефного тела
Основные принципы питания для рельефного тела
Космонавт Рюмин против варягов в нашей космонавтике
Точка зрения
Космонавт Рюмин против варягов в нашей космонавтике
Бумажная книга будет бороться с цифровой за читателя
Точка зрения
Бумажная книга будет бороться с цифровой за читателя
Криминалист рассказала о психологическом мотиваторе, гипнозе и переломе сознания
Точка зрения
Криминалист рассказала о психологическом мотиваторе, гипнозе и переломе сознания
России выгодны антииранские санкции
Диалоги
России выгодны антииранские санкции
"Летучая мышь" под прицелом ЦРУ
Армия России
"Летучая мышь" под прицелом ЦРУ
Интересы
Священник: как христианин отмечает Рождество
Священник: как христианин отмечает Рождество
Иоанн Кронштадтский - целитель и чудотворец
Иоанн Кронштадтский - целитель и чудотворец
Как отучить кота будить на рассвете
Как отучить кота будить на рассвете
Пять очаровательных питомцев с непростой судьбой и страницей в "Инстаграме"
Пять очаровательных питомцев с непростой судьбой и страницей в "Инстаграме"
Обаятельный енот у вас дома: как избежать острых углов
Обаятельный енот у вас дома: как избежать острых углов
Приключения пяти питомцев, за которыми можно следить в "Инстаграме"
Приключения пяти питомцев, за которыми можно следить в "Инстаграме"
Положительное влияние питомцев на детей: всегда ли это так?
Положительное влияние питомцев на детей: всегда ли это так?
Передовые разработки науки и технологий на помощь природе
Передовые разработки науки и технологий на помощь природе
Животные-вампиры, которые не обязательно являются кровососами: крабы, рыбы, моль
Животные-вампиры, которые не обязательно являются кровососами: крабы, рыбы, моль
Битва экстрасенсов: как сбываются предсказания, Хотите верьте, хотите проверьте
Битва экстрасенсов: как сбываются предсказания, Хотите верьте, хотите проверьте
Самые главные заблуждения мужчин в отношениях с женщинами
Самые главные заблуждения мужчин в отношениях с женщинами
Общий гороскоп на 2019: узнай свою судьбу
Общий гороскоп на 2019: узнай свою судьбу
Евреи не произносят его имя
Евреи не произносят его имя
Правительство РФ разработает новые льготные условия ипотеки для семей в начале 2019 года
Правительство РФ разработает новые льготные условия ипотеки для семей в начале 2019 года
Можно ли передаривать ненужные подарки?
Можно ли передаривать ненужные подарки?
Ближний Восток
Это победа: арабские страны признали Асада

В Сирии происходят знаменательные события, которые реально переводят боевые действия в политический процесс урегулирования. Россия и Сирия выиграли на терпении.

Это победа: арабские страны признали Асада
Ирак хочет попросить военную базу США на выход
Ближний Восток
Ирак хочет попросить военную базу США на выход
2019 год: Путину пора перестать "дружить" с Трампом, Абэ и Лукашенко
Мир. Новости мира
2019 год: Путину пора перестать "дружить" с Трампом, Абэ и Лукашенко
Медведев "избил" своих на Украине. Чтобы чужие боялись?
Новости Украины
Медведев "избил" своих на Украине. Чтобы чужие боялись?
Стал ли Китай лидером в Юго-Восточной Азии
Дальний Восток
Стал ли Китай лидером в Юго-Восточной Азии
Зачем Лукашенко распускает слух о поглощении Белоруссии
Новости Белоруссии
Зачем Лукашенко распускает слух о поглощении Белоруссии
Почему Трамп вывел войска из Сирии?
Ближний Восток
Почему Трамп вывел войска из Сирии?
Вернется ли армия РФ в Азербайджан и Армению
Бывший СССР
Вернется ли армия РФ в Азербайджан и Армению
В Польше озвучили цену свободы "агента Путина"
Евросоюз
В Польше озвучили цену свободы "агента Путина"
Успешный опыт EXPO-2017 будет распространен
Бывший СССР
Успешный опыт EXPO-2017 будет распространен
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ