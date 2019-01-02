Какие новинки получит российская армия в 2019-м. Обзор

В 2019 году военно-промышленный комплекс России запланировал большое количество поставок новейшего вооружения российской армии. Из российского бюджета в текущем году будет выделено 1,3 триллиона рублей на обеспечение боеспособности и безопасности государства.

Наиболее крупное обновление в текущем году получит российский флот. По словам главнокомандующего военно-морского флота России Владимира Королева, в 2019 году ВМФ России получит около 30 новых кораблей различного класса. Охрану Тихоокеанских и Северных рубежей обеспечат новые фрегаты. В прошлом году на вооружение флота поступил фрегат "Адмирал Горшков". На данный момент, новейшие фрегат "Адмирал Касатонов" проходит заводские испытания и готовится к постановке на вооружение. В последующем, в распоряжение флота поступят еще два фрегата - "Адмирал Исаков" и "Адмирал Головко".

Напомним, фрегаты серии "Адмирал" несут на борту артиллерийские установки, ракеты и ЗРК. Примечательно то, что это первые надводные корабли, построенные в Российской Федерации.

Что касается подводных образцов, то российский ВПК поставит флоту подводный крейсер "Князь Владимир" и атомную подводную лодку "Казань". На южном направлении уже введены в строй ударные корабли. На охрану Тихоокеанских рубежей в текущем году выйдет уникальный корвет "Гремящий".

2019 год станет знаковым для ракетных войск из-за постановки на вооружение ракетного комплекса "Авангард". РИА Новости сообщает, что первым ракетный комплекс "Авангард" получит Домбаровское соединение Оренбургской области. Еще одна новинка ракетных войск - баллистическая ракета нового поколения "Сармат", не успеет поступить на вооружение в 2019 году, однако в течение этого года будет проходить испытания на военном космодроме "Плесецк". Примечательно то, что завод "Красмаш", который изготавливает эти ракеты, получил большое количество заказов, в связи с чем перешел на трехсменный режим работы.

Новейшие истребители пятого поколения Су-57 отлично показали себя в реальных боевых ситуациях в Сирии, в связи с чем, на вооружение военно-воздушных сил поступит 12 таких истребителей. В текущем году планируют завершить испытания истребителя 4++ поколения - МиГ-35. В ближайшем будущем, парк военных вертолетов пополнят 25 ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор". Новейшая система лазерной защиты от ракет будет установлена на все Ми-28 "Ночной охотник. Более того, Ми-28 будут оснащены новыми улучшенными двигателями.

В 2019 будет завершен процесс развертывания сети радиолокационных станций "Воронеж", которые обеспечат высокий уровень защиты от ракетных атак. Помимо этого, Министерство обороны РФ уже начало усиливать приграничные районы России новейшими стационарными РЛС "Буссоль-С".

Крупное пополнение ждет и сухопутные войска. 132 боевые машины на базе платформы "Армата" усилят мощь сухопутных войск России уже в 2019 году. Более того, на вооружение будут приняты 30 единиц модернизированных танков Т-72Б3. Войска поддержки дополнительно усилят тяжелыми огнеметными комплексами ТОС-1А "Буратино".

В планах ВПК России на 2019 год - существенно улучшить самый тяжелый в мире артиллерийский комплекс 2С7М "Пион". Машинам хотят полностью обновить электронное и техническое оборудование. Воздушно-десантные войска будут усилены модернизированным истребителем танков "Спрут-СДМ1". Также в Минобороны отметили, что хотят закрепить за войсками ВДВ дополнительные вертолеты и различные средства противоракетной и противовоздушной обороны.

Ранее "Правда.Ру" писала о новейшей снайперской винтовке, которая поступит на вооружение российской армии в 2019 году.

Фото: mil.ru

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