Китай продемонстрировал "самый смертоносный" дрон

Китайский разведывательно-ударный беспилотник СН-5 попал на видео. Средства массовой информации Китая создали ролик, посвященный аппарату.

На видеозаписи длительностью в пару минут с помощью компьютерной графики показано, как беспилотник уничтожает вражескую технику, а также присутствуют реальные кадры его полета.

Любопытно, что британское издание "Daily Mail" назвало СН-5 "самым смертоносным ударным дроном".

Беспилотник Китайской народной республики может переносить единовременно целых 16 ракет. Максимальное время полета беспилотника без дозаправки составляет целых 60 часов. Но китайские военные ученые на этом останавливаться не намерены — хотят увеличить этот показатель как минимум в два раза.

Отметим, что разведывательно-ударные дроны есть и у Соединенных Штатов Америки. Например, RQ-4 Global Hawk. А вот у Российской Федерации, к сожалению, своего ударного беспилотника на вооружении нет. В октябре этого года был свернут проект соответствующего аппарата. По данным средств массовой информации, на проект этот было потрачено несколько миллиардов рублей. Предполагалось, что аппарат станет ответом на подобную технику Запада и Китая, но не срослось.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что китайские военные ученые, оказывается, тайно обучаются в университетах США, Европы, Австралии и Новой Зеландии. Свою причастность к оборонному ведомству Китайской народной республики, они, конечно, будучи за кордоном, скрывают.

Фото: Википедия

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