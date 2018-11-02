The National Interest: танк Т-90 может воевать в любых условиях

Российские танки Т-90 могут воевать в любых условиях. Лишь России удалось создать технику, которой ни по чем любые экстремальные условия.

Об этом пишет американское аналитическое издание "The National Interest".

Российские танки, уверены авторы материала, демонстрируют потрясающую "живучесть". Ни один зарубежный танк, уверены в "The National Interest", с Т-90 в этом не сравнится. Там, где российский танк выстоит, уверены журналисты из Соединенных Штатов Америки, американский, а уж тем более немецкий танк, "сгорит, как спичка".

Российский танк Т-90, или, как его еще называют, "Владимир", за первый десять лет 21 века стал самым продаваемым танком в мире. В 2011 году стоимость "Владимира" по сравнению с предыдущими годами значительно выросла и составила целых 118 миллионов рублей. Производить легендарный российский танк стали в далеком 1992 году, и в том же году, отметим, он был принят на вооружение Российской Федерации. Всего было выпущено больше двух тысяч Т-90.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что немецкое Министерство обороны призналось в ужасной боеспособности собственной военной техники, а местные средства массовой информации тут же эту новость растиражировали. Так, оказалось, что лишь каждый третий танк в Германии готов к войне.

Фото: mil.ru

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