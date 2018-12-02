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The National Interest: у РФ появился новый способ уничтожения артиллерии США

Силовые структуры » Министерство обороны

 

The National Interest: у РФ появился новый способ уничтожения артиллерии США. 395443.jpeg

На вооружении Российской Федерации появился новый комплекс звукотепловой артиллерийской разведки "Пенициллин".

"Пенициллин", заявляет американское издание The National Interest, может стать новым способ уничтожения артиллерии Соединенных Штатов Америки.

Российский комплекс звукотепловой артиллерийской разведки способен обнаруживать шумы и кинетическую энергию. Для этого, указывают авторы материала, "Пенициллин" использует сразу несколько звукотепловых локаторов, большую стабилизационную платформу и оптико-электронный модуль. Помимо этого, пишут американские журналисты, российский комплекс звукотепловой артиллерийской разведки оснащен шестью обычными и шестью тепловизионными камерами.

"Пенициллин", отмечают авторы материала, способен обнаруживать технику противника в радиусе трех десятков километров буквально за считанные секунды. При всем при этом, что любопытно, новейший российской военный комплекс полностью автоматизирован. В скором времени "Пенициллин" пройдет все необходимые испытания и поступит на вооружение армии Российской Федерации.

The National Interest резюмировало, что "Пенициллин" — отличный комплекс звукотепловой артиллерийской разведки, который в случае открытого вооруженного противосияния РФ и США может стать настоящей угрозой для американской артиллерии.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что американское издание The Business Insider составило список 25-ти самых мощных армий в мире. Российскую Федерацию средство массовой информации поставило на почетное второе место — между Соединенными Штатами Америки и Китайской народной республикой.

Фото: Fotodom. ru

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