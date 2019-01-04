Российский подводный беспилотник "Посейдон" станет неуязвимым

Источник в военно-промышленном комплексе рассказал, что новейший подводный беспилотник "Посейдон" станет неуязвимым, поскольку сможет развивать скорость 200 км/ч. Помимо высокой скорости, подводный аппарат будет постоянно менять курс и маневрировать на пути к цели. При этих условиях, "Посейдон" станет неуязвимым, так как у противника еще не существует оружия, которое смогло бы его остановить.
"Беспилотник будет базироваться на подводных лодках. После старта к цели, подводный аппарат будет двигаться на глубине около 1 километра со скоростью 110 узлов (около 200 километров в час). Достигнуть такой высокой скорости, беспилотнику позволит воздушная каверна, образованная водяным паром. Это существенно снизит сопротивление", - сказал источник агентству ТАСС.
Напомним, "Правда.Ру" обозревала новейшую военную технику, которая поступит на вооружение российской армии в 2019 году.
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Читайте также:
Какие новинки получит российская армия в 2019-м. Обзор
Тестирование "Арматы" начнется в следующем году
В США признали превосходство российского танка над танками НАТО
Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, YouTube, Google+...
Майк Помпео заявил, что задержанный в России по подозрению в шпионаже Пол Уилан должен быть возвращен в США.
Возможная передача Японии Курил будет происходить при полном согласии местных жителей, которых японцы обязуются не выгонять с островов - заявил Синдзо Абэ.
Китайский космический зонд "Чанъе-4" успешно достиг темной стороны Луны и прислал в центр управления полетами первые снимки.
В Сирии происходят знаменательные события, которые реально переводят боевые действия в политический процесс урегулирования. Россия и Сирия выиграли на терпении.