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Источник Правда.Ру

Российский подводный беспилотник "Посейдон" станет неуязвимым

Силовые структуры » Министерство обороны

Источник в военно-промышленном комплексе рассказал, что новейший подводный беспилотник "Посейдон" станет неуязвимым, поскольку сможет развивать скорость 200 км/ч. Помимо высокой скорости, подводный аппарат будет постоянно менять курс и маневрировать на пути к цели. При этих условиях, "Посейдон" станет неуязвимым, так как у противника еще не существует оружия, которое смогло бы его остановить.

Российский подводный беспилотник "Посейдон" станет неуязвимым. 396711.jpeg

"Беспилотник будет базироваться на подводных лодках. После старта к цели, подводный аппарат будет двигаться на глубине около 1 километра со скоростью 110 узлов (около 200 километров в час). Достигнуть такой высокой скорости, беспилотнику позволит воздушная каверна, образованная водяным паром. Это существенно снизит сопротивление", - сказал источник агентству ТАСС.

Напомним, "Правда.Ру" обозревала новейшую военную технику, которая поступит на вооружение российской армии в 2019 году.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

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