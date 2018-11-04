Американские СМИ оценили российские системы ПВО

Полученное от Советского Союза наследие Российская Федерация значительно модернизировала, и получила мощнейшую многоуровневую систему противовоздушной обороны.

Об этом пишет американское издание "The National Interest".

Авторы материала указывают на то, что в данный момент на вооружении России есть комплексы как дальнего, так среднего и малого радиуса действия. Самыми главными же плюсами ПВО РФ журналисты из "The National Interest" называют точность, мобильность и диапазон. Один лишь только комплекс С-400, восхищаются авторы материала, обладает диапазоном до полутысячи километров.

Также издание отметило, что системы противовоздушной обороны Российской Федерации способны сбивать как крылатые ракеты, так и беспилотники с самолетами и другими летательными аппаратами.

Военно-воздушные силы Соединенных Штатов Америки, резюмируют авторы материала, неоднократно сталкивались с различными системами ПВО, но с такой грозной силой, которая имеется в распоряжении у России, США еще не приходилось иметь дело.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что "The National Interest" оценили легендарный российский танк Т-90. По мнению издания, он взаправду не боится грязи — авторы материала утверждают, что лишь России удалось создать танк, что может воевать в любых экстремальных условиях.

Фото: mil. ru

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