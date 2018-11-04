В НАТО рассказали о проблемах альянса в случае гипотетической войны с РФ

В случае открытого вооруженного противостояния с Российской Федерацией европейские страны-участницы Североатлантического альянса могут столкнуться с определенными трудностями.

Об этом заявил глава Международного военного штаба альянса генерал-лейтенант Ян Брукс. По его словам, в руководстве НАТО всерьез обеспокоены тем, что армии Европы недостаточно быстры и мобильны.

Проблема эта всерьез обозначилась совсем недавно, на совместных учениях стран-участниц Североатлантического альянса в Норвегии. Так, НАТО понадобилось целых несколько месяцев для того, чтобы перебросить в скандинавскую страну свою военную технику.

Отмечается, что недостаток мобильности у европейских стран-участниц НАТО связан с серьезными проблемами в логистике и целым рядом всевозможных законодательных ограничений. Необходимо, считают в руководстве международного альянса, восстанавливать железнодорожные пути и увеличивать пропускную способность, а также заняться получением разрешений у стран Европы на проход войск по принадлежащим им территориям.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что американское издание "The National Interest" поделилось мнением по поводу российских систем противовоздушной обороны. Авторы материала считают, что у России в этом плане все прекрасно — Соединенным Штатам Америки, например, ни с чем подобным никогда связываться не приходилось.

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