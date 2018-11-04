Япония и США всерьез задумались о войне с Китаем

Отношения Соединенных Штатов Америки с Китайской народной республикой по-прежнему остаются крайне напряженными. Недавно стало известно о том, что США и Япония приступили к планированию совместного вооруженного ответа на гипотетическую атаку Поднебесной.
Об этом стало известно от японских правительственных источников. По словам представителей правительства Страны восходящего солнца, Вашингтон и Токио опасаются агрессии Пекина в районе спорных островов Сенкаку, что находятся в акватории Восточно-Китайского моря.
Согласно разрабатываемому совместному плану действий, армия Соединенных Штатов Америки "вступит в игру" не сразу, а лишь когда японские силы самообороны не смогут справиться с Китаем самостоятельно.
Любопытно, что Япония и США всерьез рассчитывают, будто на спорные острова высадятся "вооруженные китайские рыбаки".
Отношения между США и КНР не только не улучшаются, но становятся все хуже и хуже — это далеко не первая новость о том, что страны, возможно, в скором времени вступят в открытый вооруженный конфликт. Ранее "Правда.Ру" писала о любопытном и страшном заявлении одного американского генерала. Тот подтвердил, что буквально в течение следующих 10-15 лет Соединенные Штаты Америки, возможно, вступят в открытую военную конфронтацию с Китайской народной республикой.
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