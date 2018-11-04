КНДР пригрозила США развитием своей ядерной программы

Чуть улучшившиеся в этом году отношения между Соединенными Штатами Америки и Корейской Народной Демократической Республикой, по-видимому, вот-вот вновь пойдут крахом.

Так, в Министерстве иностранных дел КНДР призвали США одуматься и отказаться от "глупых мечтаний". Вашингтон, убежден Пхеньян, в ближайшее время должен отказаться от своей санкционной политики в отношении Северной Кореи. Иначе, угрожает северокорейский МИД, страна вновь вернется к политике наращивания своей ядерной мощи.

Об этом пишет американское издание "The Washington Post".

Недавно, напомним, национальный лидер КНДР Ким Чен Ын и действующий президент США Дональд Трамп вроде как договорились о том, что Пхеньян свернет свою ядерную программу. Северокорейское правительство, однако, рассчитывало, что Вашингтон в ответ свернет свои санкции против Северной Кореи. Образуется своеобразный злополучный замкнутый круг — США, в свою очередь, не собираются отменять свои торговые ограничения, пока КНДР полностью не свернет свою ядерную программу.

Корейская Народная Демократическая Республика в этом году демонстрировала до поры до времени невиданные чудеса сговорчивости и миролюбивости. Помимо Соединенных Штатов Америки Северная Корея в некоторой степени примирилась и с Кореей Южной. Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Южной Кореи в связи с этим тамошних разведчиков обвинили в том, что они якобы "расслабились". Те вдруг решили продемонстрировать обратное и показали миру тайное приложение, с помощью которого они следят за состоянием здоровья главы КНДР Ким Чен Ына.

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