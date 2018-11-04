Правительство Российской Федерации прокомментировала нашумевшие слова главы международного военного штаба НАТО генерал-лейтенанта Яна Брукса о войне с Российской Федерацией.
Ранее "Правда.Ру" писала об этом. Так, Ян Брукс заявил, что Североатлантический альянс испытает проблемы в вооруженном открытом столкновении с Россией. Все потому, уверен Брукс, что армии стран Европы малоподвижны и медленны.
В правительстве Российской Федерации осудили Яна Брукса за подобные высказывания. Так, российские власти считают, что тот зря нагнетает обстановку. Правительство РФ считает, что сегодняшний день диктует перед обеими странами необходимость воздержаться от высказываний такого рода. Также прозвучало мнение, что, позволив себе столь громкие слова, глава международного военного штаба Североатлантического альянса просто-напросто желает увеличить финансирование международного клуба. Правительство Российской Федерации выразило мнение, что Европа, прислушавшись к словам представителя руководство НАТО, почувствует себя незащищенными и сама заговорит о деньгах.
Недавно действующий президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что в случае ядерной атаки на вверенные ему территории, россияне, как мученики, попадут в рай, а те, кто позволил себе эту самую атаку, "сдохнут" и отправятся в ад. Ранее "Правда.Ру" писала о том, что многим россиянам слова главы государства пришлись по душе.
Фото: Pravda. Ru
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