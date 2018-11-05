Истребители НАТО сопроводили в небе над Балтийским морем российский самолет

Российский военно-транспортный самолет Ан-26, летевший из Калининграда в северную часть РФ, в небе над Балтийским морем сопроводили несколько истребителей, принадлежащих Североатлантическому альянсу.
Отмечается, что российское воздушное судно летело по заранее обговоренному маршруту, а экипаж самолета постоянно поддерживал связь с диспетчером. Таким образом, Ан-26 не нарушил ничьих территориальных границ.
Однако, самолеты так называемой воздушной миссии НАТО, что дислоцируются в прибалтийских странах, сели на хвост российскому воздушному судну и некоторое время сопровождали его. Отметим, что это событие далеко не новое — в последнее время такое происходит все чаще и чаще. Так, начиная с далекого уже 2004 года военные истребители Североатлантического альянса поднимаются в воздух буквально несколько раз в неделю для сопровождения воздушных судов, принадлежащих Российской Федерации.
В министерстве обороны Латвии отмечают, что прошедшая неделя выдалась для воздушной миссии НАТО легкой — в воздух истребители поднялись лишь один раз.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что руководство Североатлантического альянса рассказало о проблемах, с которыми НАТО столкнется в случае гипотетической войны с Россией.
Фото: US Air Force
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