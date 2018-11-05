Список самых мощных армий Европы возглавила Россия

На первом месте в списке самых мощных европейских армий значится Российская Федерация.

Рейтинг составил новостной портал "Business Insider".

В материале отмечается, что при составлении рейтинга учитывались такие факторы, как финансирование армии, численность войск, развитость страны в целом и многое другое.

У Российской Федерации, отмечают авторы "Business Insider", 3,5 миллиона военнослужащих, 20 тысяч танков и порядка 4 тысяч самолетов. Оборонный бюджет страны же, пишет издание, составляет целых 47 миллиардов долларов.

Второе место в списке самых мощных европейских армий заняла Франция. Оборонный бюджет у нее немногим меньше, чем у России — 40 миллиардов долларов. Военнослужащих у европейской страны, понятное дело, в разы меньше — чуть меньше 400 тысяч человек. Также, отмечает "Business Insider", у Франции на вооружении около полутысячи танков и чуть больше тысячи самолетов.

Почетное третье место рейтинга досталось Великобритании. Любопытно, но ее оборонный бюджет превысил бюджет России и Франции, составив целых 50 миллиардов долларов. Солдат и танков у Соединенного Королевства в два раза меньше, чем у Франции, а вот самолетов примерно столько же.

Дальше в списке расположились Турция, Германия, Италия, Испания, Польша, Греция. Десятку стран с сильнейшими армиями в Европе замкнула Украина.

Во второй десятке — Чехия, Швеция, Швейцария, Норвегия, Нидерланды, Румыния, Белоруссия, Дания, Венгрия, Финляндия. Мощными армиями не могут похвастаться страны, занявшие последние пять мест рейтинга — Болгария, Австрия, Словакия, Португалия и Бельгия. У последней, например, всего один миллиард долларов оборонного бюджета и ни одного танка на всю страну.

Всего в рейтинг, составленный "The Business Insider", вошли 25 европейских стран.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что у Германии лишь каждый третий танк готов к войне. То же самое можно сказать и о самолетах. Любопытно, что речь здесь идет не о старой, требующей ремонта, технике, а о новой, совсем недавно сошедшей с конвейера.

Фото: mil. ru

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