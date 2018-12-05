Российские войска получили боевые лазеры

Новейшие лазерные комплексы "Пересвет", представленные главой государства в марте 2018 года, поступили на вооружение российской армии.

По сведениям главного издания Вооруженных сил России, газеты "Красная звезда", 1 декабря российские военные получили в свое распоряжение лазерные комплексы "Пересвет". Они призваны обеспечить противовоздушную и противоракетную оборону российской территории. первого декабря заступили на , сообщает

Поэтапное оснащение воинских частей новым вооружением началось еще год назад в рамках государственного проекта по вооружению российской армии.

Для личного состава подразделений, получивших боевые комплексы, была организована переподготовка как на базе Военно-космической академии имени Можайского, так и на предприятиях промышленности. Военные, которые будут обслуживать лазерные установки, заступившие на опытно-боевое дежурство, повысили свою квалификацию и приобрели необходимые для управления системами теоретические знания и практические навыки.

Напомним, Владимир Путин анонсировал лазерные установки "Пересвет" 1 марта 2018 года в ходе выступления перед Федеральным собранием. Название системе, как и прочим видам новейшего вооружения РФ, выбиралось в рамках всероссийского голосования. Уже ближе к лету текущего года Минобороны заявило, что боевые лазерные комплексы "Пересвет" поступают на вооружение российских войск в местах дислокации.

Ранее Правда. Ру писала о том, какие новые военные комплексы прошли успешные испытания.

Фото: Минобороны РФ

Читайте также:

Боевой лазер русских пострашнее гиперболоида инженера Гарина

СМИ: США развернут батарею боевых лазеров