В Пентагоне усомнились в способности России поддерживать свой потенциал

Соединенные Штаты Америки выразили мнение, что Китайская народная республики в 2025–2035 годах будет представлять грозную силу и серьезную угрозу. В отличие от Российской Федерации, уверены в американском правительстве.

Дело в том, заявил глава Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд, что России навряд ли удастся поддерживать свой военный потенциал на текущем уровне. Это, объяснил Данфорд, обусловлено неуклонно снижающимися демографическими и экономическими показателями России.

По мнению Джозефа Данфорда, у Поднебесной, например, гораздо больше возможностей развивать свой потенциал, нежели у РФ. Что же касается Соединенных Штатов Америки, то тут глава Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США уверен в том, что его страна в 2025–2035 превзойдет Россию и Китай в вопросе вооружения.

Джозеф Данфорд отметил, что Пентагон рассматривает Китай как угрозу. Все из-за того успеха, резюмировал он, что Пекину удалось добиться в последние годы.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что популярный новостной портал составил список из 25 стран Европы, что имеют самые мощные армии. Так, на первом месте списка оказалась Российская Федерация. На втором — Франция, а на третьем — Великобритания. На последнем, 25-ом месте рейтинга, оказалась скромная Бельгия.

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