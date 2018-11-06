В Пентагоне усомнились в способности России поддерживать свой потенциал

Соединенные Штаты Америки выразили мнение, что Китайская народная республики в 2025–2035 годах будет представлять грозную силу и серьезную угрозу. В отличие от Российской Федерации, уверены в американском правительстве.
Дело в том, заявил глава Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд, что России навряд ли удастся поддерживать свой военный потенциал на текущем уровне. Это, объяснил Данфорд, обусловлено неуклонно снижающимися демографическими и экономическими показателями России.
По мнению Джозефа Данфорда, у Поднебесной, например, гораздо больше возможностей развивать свой потенциал, нежели у РФ. Что же касается Соединенных Штатов Америки, то тут глава Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США уверен в том, что его страна в 2025–2035 превзойдет Россию и Китай в вопросе вооружения.
Джозеф Данфорд отметил, что Пентагон рассматривает Китай как угрозу. Все из-за того успеха, резюмировал он, что Пекину удалось добиться в последние годы.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что популярный новостной портал составил список из 25 стран Европы, что имеют самые мощные армии. Так, на первом месте списка оказалась Российская Федерация. На втором — Франция, а на третьем — Великобритания. На последнем, 25-ом месте рейтинга, оказалась скромная Бельгия.
Читайте также:
Шесть главных предсказаний о Третьей мировой войне
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Вашингтон требуют от Москвы и Пекина перестать торговать с Тегераном. Иначе, предупредил Майк Помпео, Россию и Китай ждут серьезные последствия.
Пока Киев, заявил украинский депутат, ограничится дипломатическими методами. Военный сценарий страна еще не рассматривает, сообщил он.
Бывший президент Франции Николя Сакрози считает, что из санкций Россия отдаляется от Европы и сближается с Китаем. По его мнению, необходимо предотвратить такое развитие событий.
Cоветник президента Турции по внешней политике Исмаил Сафи рассказал "Правде.Ру" о том, как и почему Европа и США не поддержали Турцию, о самом большом достижении четырехстороннего саммита в Стамбуле и о том, что может ускорить окончание войны в Сирии.