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Эсминец США решил подразнить Россию у Приморья

Силовые структуры » Министерство обороны

 

Эсминец США решил подразнить Россию у Приморья. 395583.jpeg

Ракетный эсминец Соединенных Штатов Америки прошел в непосредственной близости от базы Тихоокеанского флота Российской Федерации в Приморье.

Об этом сообщили представители Военно-морских сил США.

Американский эсминец проплыл там для того, чтобы "поддержать права, свободы и законное использование моря, которое находится в распоряжении США и других стран". В ВМС США также подчеркнули, что считают морские претензии Российской Федерации чрезмерными. Также в Вашингтоне отметили, что не рассматривают действия своего эсминца как провокацию и заявили, что инцидент никак не связан с недавним конфликтом России и Украины в Керченском проливе.

В ВМС США резюмировали, что американские военные будут "летать, плавать и действовать" там, где это не запрещено.

Отметим, что, согласно международному морскому праву, залив Петра Великого, в считанных километрах от которого прошел американский эсминец, принадлежит Российской Федерации. Ведь он находится между берегами одного государства и имеет собственную ширину выхода больше 24 миль, тем самым удовлетворяя всем правилам.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Военно-патрульный самолет Соединенных Штатов Америки в течение продолжительного периода времени курсировал в каких-то двухстах километрах от границ Ленинградской области. Это, напомним, считается своеобразным рекордом — до того момента американские истребители не приближались к российским городам настолько близко.

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