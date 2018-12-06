Истребитель США таранил заправщик у берегов Японии

В ночь со среды на четверг в небе у побережья Японии столкнулись истребитель и самолет-заправщик, принадлежащие Соединенным Штатам Америки.

Об инциденте сообщили представители морской пехоты США.

Так, известно, что оба воздушных судна вылетели с американской военной базы "Ивакуни". Истребитель и самолет-заправщик выполняли, как сообщает американское военное руководство, запланированный учебный полет. Но случилось непредвиденное — по какой-то причине они столкнулись прямо в воздухе, после чего оба были вынуждены сесть на воду.

Соединенные Штаты Америки не дали пока никакой официальной информации о том, сколько солдат было на борту того и другого воздушного судна. Американские средства массовой информации, однако, утверждают, что на борту самолета-заправщика в момент столкновения находились пятеро военнослужащих, а в истребителе — двое.

Отмечается, что в данный момент проходит масштабная поисково-спасательная операция. Армия Японии якобы уже спасла из воды одного американского солдата.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что эсминец Соединенных Штатов Америки "Декатур" как-то раз приблизился к принадлежащим Китайской народной республике островам. Китайская армия, что любопытно, недолго размышляя, направила свой миноносец "Луян" на таран и прогнала американцев.

Читайте также:

ВВС США обижены поведением русских…