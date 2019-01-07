"Пытливый" наблюдает за действиями военного корабля США в Черном море

Черноморское судно под названием "Пытливый" контролирует действия десантного корабля Военно-морских сил США на территории Черного моря. Об этом сообщает информационное агентство Интерфакс.

На данный момент "Пытливый" сторожит американское судно "Форт-Макгенри" весом в 16,1 тысячи тонн. Длина корабля — 190 метров. На борту судна находятся 500 подготовленных на случай войны моряков. На нем есть зенитная артиллерия и ракетное оружие. Корабль оказался на территории Российской Федерации 6 января из-за кризиса на востоке Украины. По этой же причины на территории Черного моря оказываются другие судна США и стран НАТО.

Командующий шестого флота США вице-адмирал Лайза Франчетти, прокомментировала нахождение американского корабля в Черном море, как способ подтверждения "коллективной решимости" и обеспечения безопасности в море. А также Лайза отметила, что данное действие поможет укрепить отношения США с союзниками.

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