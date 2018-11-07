Россия привела сирийские С-300 в готовность к бою

Министерство обороны Российской Федерации завершило транспортировку на территорию Сирийской республики своих зенитно-ракетных комплексов С-300 и даже уже установило военную технику, приведя ее в боевую готовность.

Так, завили в Минобороны РФ, на сегодняшний ЗРК полностью готовы к бою. По словам источника в главном оборонном ведомстве страны, осталось лишь завершить обучение сирийских военнослужащих пользованию С-300. Отмечается, что именно они будут управлять российской военной техникой на территории Сирии.

Напомним, что соглашение о доставке на территорию страны российских зенитно-ракетных комплексов было подписано еще в далеком 2010 году, но после дело надолго встало. В сентябре нынешнего года, после того, как на территории Сирийской республики был сбит российский самолет Ил-20, Министерство обороны РФ все же приняло решение передать сирийским проправительственным силам С-300. "Для усиления боевых возможностей", — отметили в российском ведомстве.

Ранее "Правда.Ру" уже писала о том, что управлять российскими зенитно-ракетными комплексами в Сирии будут иранские специалисты. Запад считает, что этот шаг Министерства обороны РФ продуманный и выверенный. Так, считают они, принимая во внимание возможность открытой военной конфронтации с западной коалицией на территории Сирийской республики, российское национальное оборонное ведомство просто-напросто не хочет ставить под удар своих военнослужащих.

Фото: youtube. com/ mil. ru

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