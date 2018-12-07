Топ-генерал ВС США: не было обсуждения военного ответа по событиям в Азовском море

Как заявил прессе председатель объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США, генерал-полковник Джозеф Данфорд "не было никакого обсуждения о военном ответе на инцидент в Азовском море". Об этом пишет пишет The Hill.

Генерал добавил, что международное сообщество должно отреагировать на возникшую ситуацию в сфере дипломатии, экономики или безопасности. По мнению Данфорда имели место "явные нарушения суверенитета (Украины), но это никоим образом не означает, что должен быть военный ответ". Данфорд добавил, что он "специально" не говорил об этом инциденте со своим российским коллегой (Валерием Герасимовым), с которым он регулярно связывается, "чтобы не допустить американским и российским военным вступить в прямой конфликт в Сирии".

"В четверг США и их союзники пролетели на военном самолете над Украиной в качестве жеста поддержки после того, как в прошлом месяце Россия атаковала украинские военно-морские суда в Черном море", — пишет "Голос Америки" (VOA).

"Наблюдательный самолет ВВС США OC-135 пролетел над Украиной сегодня с американскими, канадскими, немецкими, французскими, британскими, румынскими и украинскими наблюдателями на борту", ​​- сказал в интервью VOA представитель Пентагона Эрик Пахон. Время для пролета выбрано так, чтобы"подтвердить приверженность США Украине и другим странам-партнерам", — говорится в заявлении США. Американское издание называет это мероприятие "шоу-поддержкой".

Как сообщала "Правда.Ру" министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что его флот готовит новую провокацию. "Мы не откажемся от нашего права проходить через Керченский пролив и от нашего права присутствовать в Азовском море, — поделился он планами в эфире телеканала "Прямой".

Напоминаем, что 25 ноября три украинских корабля пересекли границу России и вошли во временно закрытую акваторию. В окружении российских катеров и кораблей, "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" продолжали маневрирование, игнорируя требования пограничников. По флоту Украины сначала были совершены предупредительные выстрелы, после - стрельба на поражение.

Трое украинских матросов получили ранения, им была оказана медицинская помощь и на данный момент угрозе их жизни нет. В итоге украинские корабли были задержаны в 50 километрах от обычного места прохода морских судов в Керченском проливе и отконвоированы в Керчь. Скоро нарушителей ждет суд.

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