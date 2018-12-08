National Interest: у спецназа РФ появилось новое «супероружие»

Спецназ Российской Федерации получил на вооружение новый вариант тяжелого автомата ШАК-12 калибра 12,7 миллиметра. Его огневая мощь впечатляет.

Об этом пишет американское аналитическое издание The National Interest.

Авторы материала указывают на то, что автомат был создан специально по заказу ФСБ России.

Как пишут журналисты из The National Interest, ШАК-12 — уникальное во многих аспектах оружие. Обычно, указывают авторы материала, в автоматах ценятся, например, их вес и точность стрельбы. Плюсы ШАК-12, восхищаются журналисты, в его мощности — пули этого автомата могут уничтожить цель даже при стрельбе сквозь толстую стену.

При этом, подчеркивают авторы материала в The National Interest, эффективная дистанция стрельбы для ШАК-12 составляет не более сотни метров. Расстояние это, мягко говоря, небольшое, но условиям ближнего боя, отмечают журналисты, вполне удовлетворяет.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что американское издание Business Insider составило рейтинг 25-ти самых мощных армий мира. На первое место авторы материала поставили армию Соединенных Штатов Америки, на второе — Российской Федерации, а на третье — Китайской народной республики. Четвертого и пятого места удостоились Индия и Франция соответственно.

Фото: mil. ru

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