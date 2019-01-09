Лаос отдал России Т-34 в благодарность за "Белых орлов"

Лаос отправил в Россию легендарные танки Т-34. Ранее заключен контракт на приобретение танков T-72Б1, которые носят гордое прозвище "Белый орел".

Все 30 танков Т-34 находятся полностью в исправном состоянии, так как до недавнего времени стояли на вооружении армии Лаоса. Об этом говорится в пресс-релизе российского Министерства обороны.

В прошлом году министр обороны Лаоса Тянсамон Тяннялат посетил Российскую Федерацию. Он заявил в ходе визита, что танки и боевая техника Советского Союза сыграли важную роль в обеспечении защиты достижений революции в Лаосе и по-прежнему отличаются высоким качеством.

Видео отправки танков Т-34 опубликовано на портале "Вести". На кадрах видно, как технику везут на железнодорожной платформе. При этом можно заметить, что танки находятся в хорошем состоянии и не имеют повреждений. Они уже преодолели 4,5 тыс. км морским транспортом и прибыли во Владивосток. Затем они будут отправлены железнодорожным транспортом в подмосковный Наро-Фоминск.

Договоренность о возвращении танков в Россию была в рамках визита главы Минобороны Сергея Шойгу в Лаос в январе прошлого года.

​Переданную технику планируется использовать при проведении парадов Победы, для обновления музейных экспозиций, а также для съемок исторических фильмов о Великой Отечественной войне.

Как известн, для съемок блокбастера "Т-34" режиссера Алексея Сидорова, который сегодня бьет рекорды по кассловым сборам, была восстановлена отечественная бронемашина.

По подписанному контракту в Лаос начались поставки модернизированных танков T-72Б1. Усовершенствованный танк носит гордое прозвище "Белый орел". Напомним, что три года назад партия танков такой же модернизации была успешно приобретена для нужд армии Никарагуа, а ранее — Венесуэлы.

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