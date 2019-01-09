Лаос отдал России Т-34 в благодарность за "Белых орлов"

Лаос отправил в Россию легендарные танки Т-34. Ранее заключен контракт на приобретение танков T-72Б1, которые носят гордое прозвище "Белый орел".
Все 30 танков Т-34 находятся полностью в исправном состоянии, так как до недавнего времени стояли на вооружении армии Лаоса. Об этом говорится в пресс-релизе российского Министерства обороны.
В прошлом году министр обороны Лаоса Тянсамон Тяннялат посетил Российскую Федерацию. Он заявил в ходе визита, что танки и боевая техника Советского Союза сыграли важную роль в обеспечении защиты достижений революции в Лаосе и по-прежнему отличаются высоким качеством.
Видео отправки танков Т-34 опубликовано на портале "Вести". На кадрах видно, как технику везут на железнодорожной платформе. При этом можно заметить, что танки находятся в хорошем состоянии и не имеют повреждений. Они уже преодолели 4,5 тыс. км морским транспортом и прибыли во Владивосток. Затем они будут отправлены железнодорожным транспортом в подмосковный Наро-Фоминск.
Договоренность о возвращении танков в Россию была в рамках визита главы Минобороны Сергея Шойгу в Лаос в январе прошлого года.
Переданную технику планируется использовать при проведении парадов Победы, для обновления музейных экспозиций, а также для съемок исторических фильмов о Великой Отечественной войне.
Как известн, для съемок блокбастера "Т-34" режиссера Алексея Сидорова, который сегодня бьет рекорды по кассловым сборам, была восстановлена отечественная бронемашина.
По подписанному контракту в Лаос начались поставки модернизированных танков T-72Б1. Усовершенствованный танк носит гордое прозвище "Белый орел". Напомним, что три года назад партия танков такой же модернизации была успешно приобретена для нужд армии Никарагуа, а ранее — Венесуэлы.
Читайте по теме: Танкисты наращивают боевую мощь: кадры с полигона Алабино
История с Т-34: как немцы рано праздновать победу начали
Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, YouTube, Google+...
Лидер Китайской Народной Республики Си Цзиньпин обратился к китайским военным с призывом готовиться к боевым действиям.
Власть якобы готовит референдум по Курилам, чтобы после еще одним референдумом "легализовать" вернувшийся в Россию Крым. Это разорвет Россию, как СССР.
Американские сенаторы резко отреагировали на обстановку на Украине и заявили, что она стала неуправляемой, а также приносит только проблемы Евросоюзу и США.
Верховная рада перед своими каникулами утвердила перечень памятных дат на 2019 год. В нем значится, в частности, празднование 110-й годовщины Степана Бандеры.