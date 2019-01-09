"Североморск" ответит в Черном море на вызов Fort McHenry

Большой противолодочный корабль (БПК) ВМФ России «Североморск» прошел пролив Босфор и направляется в Севастополь. Это ответ на наращивание присутствия в Черном море сил ВМФ США.

Корабль выполняет дальний поход и прошел более 30 тысяч морских миль, сообщает ТАСС. Четыре месяца экипаж корабля выполнял задачи по борьбе с пиратством и обеспечению безопасности гражданских судов в акватории Индийского океана, Аденского залива, Красного и Аравийского морей.

За время похода «Североморск» зашел с деловым визитом в порты Алжир, Виктория, Пемба, Анциранана, Джибути, Карачи и Лимасол. Помимо этого, экипаж корабля участвовал в российско-пакистанских учениях «Аравийский муссон - 2018» в Индийском океане и в учениях ВМФ России в Средиземном море.

Это корабль представляет не просто Северный флот, его относят к основной ударной силе ВМФ РФ в дальней морской зоне. Очевидно его заход связан с активизацией американцами военно-морской деятельности в Черном море. Например, десантный корабль 6-го флота ВМС США USS Fort McHenry (LSD 43) 7 января прибыл в порт Констанца на черноморском побережье Румынии.

В декабре группа сенаторов США обратились к президенту Дональду Трампу с требованием провести операцию против России в Черном море.

Инициаторы обращения объясняют идею необходимостью «обеспечения свободы судоходства, демонстрации поддержи международно признанных границ и двусторонних соглашений». Сенаторы призывали Трампа помочь украинским военным, в особенности в сфере морской безопасности. Из 100 представителей Сената идея была поддержана лишь 41 парламентарием.

Ситуация осложняется намерениями Украины снова после Керченского инцидента отправить военные корабли в Азовское море. Об этом заявил глава Совета нацбезопасности Украины (СНБО) Турчинов. На вопрос журналистов о том, будут ли украинские кораблли осуществлять новые попытки прохождения через Керченский пролив, Турчинов ответил утвердительно.«Да. Это для нас важно», - сказал он.

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