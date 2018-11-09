Мнение: система "Мертвая рука" может оказаться неэффективной

Бывший начальник главного штаба Ракетных войск стратегического назначения генерал-полковник Виктор Есин поделился своим мнением о российской системе автоматического ответного ядерного удара "Периметр".

На Западе, отметим, "Периметр" называют "Мертвой рукой".

По мнению Виктора Есина, российское оружие в случае открытого вооруженного противостояния может оказаться просто-напросто неэффективным. Все дело, заявил генерал-полковник, в нашумевшем выходе Соединенных Штатов Америки из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.

"Периметр", отметил Виктор Есин, функционирует прекрасно и прошел все этапы подготовки и проверки. Но, заявил генерал-полковник, "Мертвая рука" пойдет в ходе тогда, когда у Российской Федерации останется мало средств — все остальные будут уничтожены после первого ядерного удара противника.

Соединенные Штаты Америки, уверен специалист, могут легко добиться этого. Теперь, утверждает Виктор Есин, не обремененные Договором о ликвидации ракет средней и малой дальности, они могут разместить в дружественной им Европе какое угодно количество баллистических ракет. С помощью них, поясняет Есин, они не только смогут уничтожить российское ядерное оружие, но и перехватывать то, что будет лететь в их сторону — например, тот же "Периметр".

Экс-начальник главного штаба Ракетных войск стратегического назначения отметил, что в связи с этим сегодняшний день диктует перед Российской Федерацией необходимость серьезно пересмотреть свою ядерную доктрину.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что зарубежный новостной портал составил список 25-ти самых мощных армий Европы. Так, на первом месте в рейтинге оказалась Российская Федерация, на втором и третьем — Франция и Великобритания. Армию Украины новостной портал поставил на 10-ое место, а последнее, 25-ое, досталось скромной Бельгии.

Фото: Fotodom.ru

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