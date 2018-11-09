Михаил Горбачев предчувствует ядерную войну

Советский и российский политический деятель, первый и единственный президент Советского Союза Михаил Горбачев поделился тем, что думает о ядерной войне.
По мнению Михаила Горбачева, все вокруг о ней твердят. Он удивлен, что правительство разных стран, общественность и средства массовой информации говорят о ней так, будто она вот-вот может случиться. Обсуждаются сценарии, исходы, взвешиваются оружия противников, сетует Горбачев.
Напряжение между Соединенными Штатами Америки и Российской Федерацией, признал Михаил Горбачев, нарастает. Но, несмотря на это, нужно стараться избежать столь трагичного развития событий, как ядерная война, заявил он. Победителей в ней, уверяет Горбачев, вопреки мнению большинства, быть не может.
Михаил Горбачев отметил, что совместными усилиями миру уже один раз удалось преодолеть пережитки холодной войны и избежать столкновения куда более серьезного. Миру удалось обратить внимание на более важные и актуальные вещи — безопасность, экологию, здравоохранение, указывает Горбачев. Сегодня, считает он, необходимо сохранить то, что было достигнуто таким серьезным трудом.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что, по мнению российского генерал-полковника, Соединенные Штаты Америки в случае ядерной войны будут иметь преимущество перед Российской Федерацией.
Фото: commons. wikimedia.org
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