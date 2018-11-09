Матиос попался на лжи. Вскрылась правда о реальных небоевых потерях ВСУ

В конце октября этого года главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос рассказал изданию "Зеркало недели" о небоевых потерях ВСУ за годы ведения карательной операции на Донбассе. Для четырехлетнего вооруженного конфликта цифра была озвучена довольно скромная — 2700 человек.

Позднее однако выяснилось, что Матиос изрядно приуменьшил небоевые потери украинской армии. Не далее чем сегодня в распоряжение портала "Голос правды" попала докладная записка на имя генпрокурора Украины Юрия Луценко, в которой описано реальное положение дел.

В соответствии с документом, за период с апреля 2014-го по сентябрь 2018-го общие небоевые потери военнослужащих составили 17 793 человек, из них 5278 безвозвратные. Сюда входят потери в рядах непосредственно ВСУ (4379 человек), Нацгвардии (483), Госпогранслужбы (205) и СБУ (56).

В районе проведения АТО небоевые потери составили 6087 человек, из них 2316 — безвозвратных. Наиболее распространенными причинами стали самоубийство, убийство, дорожно-транспортные происшествия, неосторожное обращение с оружием, отравление алкоголем и наркотическими веществами и несчастные случаи.

Упоминается в записке и о повальном дезертирстве в рядах вооруженных сил. Согласно докладной записке, на данный момент в розыске числятся 13 019 человек.

Очевидно, что вышеуказанные цифры не имеют ничего общего с 2700, которые Матиос озвучивает на публику. По всей видимости, власти пытаются соблюсти реноме, утаивая информацию от общественности. При этом сами военные подчеркивают: чтобы получить реальную картину, нужно умножать официальные цифры как минимум втрое.