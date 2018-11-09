Конструктор рассказал о преимуществе Су-57 над американскими истребителями

Глава Опытно-конструкторского бюро имени П. О. Сухого Михаил Стрелец сравнил российские истребители Су-57 и американские F-22 и F-35.

Так, по словам специалиста, российские истребители пятого поколения превосходят своих "коллег" из Соединенных Штатов Америки. F-22, например, уверен Михаил Стрелец, уступает истребителю Российской Федерации в возможностях уничтожения наземных целей, а F-35, указывает Стрелец, гораздо слабее Су-57 в скорости и маневренности.

Михаил Стрелец объяснил, в чем, на его взгляд, была главная ошибка американских военных инженеров при создании военного истребителя F-22. Так, по словам главы ОКП Сухого, специалисты из США создавали самолет под размещение ракет "воздух-воздух", а когда поняли, что сегодняшний день диктует авиаконструкторам создавать истребители под размещение ракет "воздух-земля", было уже поздно.

Михаил Стрелец отметил, что российский Су-57 не имеет аналогов среди прочих истребителей пятого поколения и превосходит их всех.

Отметим, что производство одного истребителя Су-57 обходится бюджету в 100 миллионов долларов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что известный новостной портал составил список 25-ти самых мощных армий современной Европы. Так, на первое место своего рейтинга авторы материала поставили Россию, а на последнее — Бельгию.

Фото: mil.ru

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