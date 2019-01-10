Daily Express описало "ужасающее" оружие Путина

Министерство обороны Российской Федерации разрабатывает новое "ужасающее" оружие — крылатую ракету "Калибр-М". Она сможет переносить ядерные и боевые заряды, а радиус ее действия составит целых 5 тысяч километров.

Об этом пишет британское издание The Daily Express.

Сообщается, что российская крылатая ракета "Калибр-М" будет являться оружием морского базирования. Весить она будет целую тонну. Авторы материала в The Daily Express пишут, что "Калибр-М" на вооружение получат надводные военные корабли РФ и атомные подлодки.

Но получат, мягко говоря, не так уж и скоро. Так, по словам представителей Минобороны РФ, "Калибр-М" находится еще на стадии разработки. В лучшем случае российская армия сможет заполучить на вооружение столь мощное оружие лишь в 2027 году.

Примечательно, что на сегодняшний день армия Российской Федерации обладает ракетами "Калибр" с радиусом действия в 2,5 тысячи километров. Эти ракеты, кстати, были испытаны в реальных боевых условиях — с помощью них Минобороны РФ уничтожало террористов в Сирийской республике.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что информационная война — это не только политика, но и бизнес. В Соединенных Штатах Америки, например, российского оружия боятся не так сильно, как принято считать.

Фото: Fotodom. ru/Коммерсантъ

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