Daily Express описало "ужасающее" оружие Путина

Министерство обороны Российской Федерации разрабатывает новое "ужасающее" оружие — крылатую ракету "Калибр-М". Она сможет переносить ядерные и боевые заряды, а радиус ее действия составит целых 5 тысяч километров.
Об этом пишет британское издание The Daily Express.
Сообщается, что российская крылатая ракета "Калибр-М" будет являться оружием морского базирования. Весить она будет целую тонну. Авторы материала в The Daily Express пишут, что "Калибр-М" на вооружение получат надводные военные корабли РФ и атомные подлодки.
Но получат, мягко говоря, не так уж и скоро. Так, по словам представителей Минобороны РФ, "Калибр-М" находится еще на стадии разработки. В лучшем случае российская армия сможет заполучить на вооружение столь мощное оружие лишь в 2027 году.
Примечательно, что на сегодняшний день армия Российской Федерации обладает ракетами "Калибр" с радиусом действия в 2,5 тысячи километров. Эти ракеты, кстати, были испытаны в реальных боевых условиях — с помощью них Минобороны РФ уничтожало террористов в Сирийской республике.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что информационная война — это не только политика, но и бизнес. В Соединенных Штатах Америки, например, российского оружия боятся не так сильно, как принято считать.
Фото: Fotodom. ru/Коммерсантъ
Читайте также:
National Interest: Война США и России будет короткой…
Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, YouTube, Google+...
Писательница, поэтесса, драматург и общественный деятель Мария Арбатова встречает наступающий год с семьей и переживает за свой народ.
Власть якобы готовит референдум по Курилам, чтобы после еще одним референдумом "легализовать" вернувшийся в Россию Крым. Это разорвет Россию, как СССР.
Многократный победитель интеллектуальных игр Анатолий Вассерман несколько лет назад "сменил амплуа". Теперь он чаще выступает в роли общественного деятеля и оригинального мыслителя. Одна из его идей: скоро общество на системном уровне победит коррупцию и перейдет к другому способу производства. О том, почему это произойдет, он рассказал Pravda.Ru.
Японцы "роют землю", создается ощущение, что вопрос о передаче им двух Курильских островов уже решен. Даже США должны им в этом помочь, заявляют чиновники.