Турция отказалась менять С-400 на американский "Patriot"

Бывшие партнеры — Соединенные Штаты Америки и Турция — в минувшем году разругались, кажется, навсегда. Все дело в российских зенитно-ракетных комплексах С-400, что Анкара хочет купить у Москвы. Вашингтон же, понятное дело, против.
Правительство США неоднократно призывало Турцию и действующего президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана отказаться от сделки с Российской Федерацией. Вашингтон даже предлагал Анкаре купить американские зенитно-ракетные комплексы "Patriot" взамен российских С-400, но Турция, что примечательно, отказалась. По словам представителей турецкого правительства, Соединенные Штаты Америки якобы сделали Турции крайне невыгодное предложение.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сегодня подтвердил, что его страна не откажется от покупки зенитно-ракетных комплексов С-400 у Российской Федерации. В то же время, указал глава дипломатического турецкого ведомства, при определенных стечениях обстоятельств Анкара может и договориться с Вашингтоном по поводу закупки у США некоторого количества американских ЗРК. Если, указал Мевлют Чавушоглу, Соединенные Штаты Америки одумаются и не будут настаивать на расторжении торговой сделки меж Анкарой и Москвой.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что военные эксперты из США размышляют над тем, почему Минобороны РФ ничего не рассказывает общественности о своем зенитно-ракетном комплексе С-500. Так, американские специалисты пришли к выводу, что Россия просто-напросто не хочет потерять интерес всего мира к ЗРК С-400.
Фото: mil. ru
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