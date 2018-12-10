National Interest перечислил четыре "козыря" российской армии

Армии Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки, несмотря на различия в военной доктрине и путях своего становления, чем-то похожи. Так, например, в РФ из года в год растет число солдат на контрактной службе.

Об этом сообщает американское аналитическое издание The National Interest.

Однако, пишут авторы материала, различия все-таки есть, и ощутимые. Так, например, указывают американские журналисты, если Соединенные Штаты Америки по большей части рассчитывает на свои Военно-воздушные силы, то Российская Федерация делает акцент на средства ПВО, а также артиллерию и баллистические ракеты.

Чтобы продемонстрировать разницу между подходами двух сверхдержав, авторы материала в The National Interest выделили четыре российских боевых единицы.

Во-первых, это основной боевой российский танк Т-72Б3 и его несколько улучшенная версия Т-90. Он уступает целому ряду западных танков, указывают авторы материала. Однако, основной российских танк намного легче и может проехать, например, по большинству европейских мостов.

Также журналисты отметили российскую систему залпового огня "Смерч". Если же Запад исторически фокусировался на точном высокотехнологическом оружии, то Российская Федерация, указывают авторы материала, всегда рассчитывала на свою тяжелую артиллерию. "Смерч", подытоживают эксперты из The National Interest, обладает удивительной мощью.

Уделили внимание авторы материала ракетным комплексам "Искандер" и знаменитым, востребованным у многих стран мира российским зенитно-ракетным комплексам С-400.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что американское издание Business Insider составило рейтинг стран, которые имеют самые мощные армии. Так, что примечательно, на первое место списка эксперты поставили Соединенные Штаты Америки. На втором месте оказалась Российская Федерация. Замкнула тройку Китайская народная республика.

Фото: mil. ru

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