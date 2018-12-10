ИноСМИ посчитали ВМФ России "флотом зеленой воды"

Военно-морской флот Российской Федерации является "флотом зеленой воды". То есть он способен выполнять боевые задачи лишь в прибрежных водах.
Об этом сообщает американское аналитическое издание The National Interest.
Так, пишут авторы материала, корабли российского флота могут лишь оберегать прибрежные воды страны. На большее они неспособны, делятся своим мнением эксперты. Более того, указывают американские журналисты из The National Interest, это не следствие недостаточного финансирования, апатичности высшего руководства или же непрофессионализма моряков. Так, по словам авторов материала, то, что Военно-морской флот Российской Федерации может нести службу лишь "на мелководье" — выверенная и заранее спланированная политика Министерства обороны Российской Федерации.
А вот флот Соединенных Штатов Америки и Китайской народной республики, указывают эксперты из The National Interest, в отличии от флота России, способен не только обороняться, но и нападать.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что эсминец Соединенных Штатов Америки вдруг решил подразнить флот Российской Федерации и прошел в считанных километрах от ее государственных границ. В США же заявили, что будут "плавать, летать и действовать" везде, где можно.
Фото: mil. ru
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