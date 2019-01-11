США отправят авианосцы в Арктику для "выдавливания" России

Соединенные Штаты Америки всерьез намерены увеличить свое военное присутствие в Арктике. Так, по словам главы Военно-морских сил США Ричарда Спенсера, следующим летом американское военное командование отправит в регион свои авианосцы.

Ричард Спенсер указал на то, что раньше США задачу своего присутствия в Арктике решали лишь с помощью подводных лодок и истребителей. Теперь, обозначил глава ВМС США, там будут присутствовать и американские авианосцы. Военно-морской флот Российской Федерации, заявил Спенсер, проявляет слишком серьезную активность в Арктике. Именно поэтому, подытожил он, Соединенные Штаты Америки взялись за увеличение своего военного присутствия за Полярным кругом.

Примечательно, что совсем недавно руководство Североатлантического альянса забило тревогу по поводу российской экспериментальной противокорабельной ракеты "Циркон". Военные эксперты признались, что у армий стран-участниц НАТО нет ничего, чем можно было бы противостоять мощной ракете, которая стоит на вооружении РФ. Российская же сторона, отметим, неоднократно указывала на то, что армия Российской Федерации рассчитывает на свое многочисленное оружие лишь как на инструмент защиты своих государственных границ.

Ранее "Правда.Ру" уже писала о том, что в самое ближайшее время в Арктике может вспыхнуть конфликт между Российской Федерацией с одной стороны и Соединенными Штатами Америки, а также другими странами-участницами Североатлантического альянса с другой.

Фото: Mil. ru

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