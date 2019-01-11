В США рассказали о достигнутом Россией "четвертом измерении" в вооружении

Российская Федерация и Китайская народная республика достигли "четвертого измерения" в оборонной сфере. Все из-за сверхзвукового оружия, что есть на вооружении российской и китайских армий.

Столь лестный отзыв об обороноспособности РФ и КНР дал бывший главнокомандующий Северным командованием Соединенных Штатов Америки Говард Томпсон. Своим мнением он поделился в статье для американского издания The Hill.

Так, Говард Томпсон заявил, что сверхзвуковое оружие России и Китая значительно расширяет боевые возможности этих двух сверхдержав. К сожалению, подчеркнул экс-главнокомандующий Северным командованием США, представители американского правительства не осознают весь масштаб проблемы. Говард Томпсон указал на то, что Министерству обороны Соединенных Штатов Америки стоит уделить внимание развитию своей оборонной сферы в общем и созданию сверхзвукового оружия, в частности.

Отметим, что гиперзвуковое оружие позволяет на огромной скорости поражать вражеские цели буквально по всему миру. Примером подобного вида оружия на вооружении российской армии может являться, например, ракетный комплекс стратегического назначения "Авангард".

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что американское аналитическое издание "Business Insider" составило список самых мощных армий Европы. Военные эксперты из США поставили российскую армию на первое место рейтинга. Дальше, на втором и третьем месте списка, идут Франция и Великобритания соответственно. Последнее место списка самых мощных армий Европы заняла скромная Бельгия.

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