Минобороны хочет сбивать пассажирские лайнеры с боевиками

Министерство обороны Российской Федерации разработало проект, разрешающий сбивать самолеты гражданской авиации с находящимися на борту пассажирами. Данная информация появилась в средствах массовой информации.

Новый проект постановления правительства под названием "О порядке применения оружия и боевой техники при охране госграницы РФ в воздушном пространстве РФ" призван устранить спорные вопросы в уже существующем законодательстве. Так в документе сказано, что открывать огонь на поражение можно лишь в случае, если преднамеренное крушение самолета может вызвать экологические катастрофы, а также массовую гибель людей, например, при падении на большой город. Помимо этого, открыть огонь разрешается, если воздушное судно может испортить или разрушить важные стратегические объекты. Власти уточнили, что это крайняя мера, о которой экипаж самолета будет неоднократно предупрежден.

Подобная практика есть и в других государствах, поэтому не должна казаться чрез чур жесткой или антигуманной. Необходимая мера предосторожности поможет избежать негативных последствий и сохранить жизни тысячам людей, сведя к минимуму число жертв. На данный момент, документ находится в стадии ожидания согласований различных ведомств. Он может отменить постановление от 1944 года, которое запрещает сбивать самолеты, нарушающие государственные границы, если на борту находятся пассажиры.

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