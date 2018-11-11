США не планируют размещать запрещенные ДРСМД ракеты в Европе

Нашумевший выход Соединенных Штатов Америки из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности породил в мире новую волну страха перед ядерной войной.
Так, мировая общественность опасается, что правительство США, выйдя из ДРСМД, может изменить ядерную обстановку в мире. Но, однако, советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон делать этого не собирается. По крайней мере, отметил Болтон, в данный момент Соединенные Штаты Америки не ведут подобные переговоры ни с одним своим европейским союзником по Североатлантическом альянсу.
Напомним, что действующий президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что в случае размещения Пентагоном в Европе своих новых ядерных ракет, главное российское оборонное ведомство сделает то же самое. Также российский национальный лидер отметил, что европейские страны, соглашающиеся поставить у себя ядерные установки Соединенных Штатов Америки, сами же ставят себе под гипотетический смертельный ответный удар.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что, по мнению бывшего начальника главного штаба Ракетных войск стратегического назначения Российской Федерация, оборонное ведомство США все-таки пойдет по пути размещения своих новых ядерных ракет в Европе. И тогда даже российская "Мертвая рука" будет неэффективна.
Фото: Fotodom. ru/DP
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