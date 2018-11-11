Через 5-10 лет на вооружение стран Европы поступит новый ударный беспилотник

Сегодняшний день диктует перед странами Европы необходимость улучшать свою обороноспособность. И тамошние государства сложа руки не сидят — так, в 2020-ых годах они хотят выпустить новый ударный беспилотник.

Речь идет о беспилотнике со сложным и длинным названием European Medium-Altitude Long-Endurance Remotely Piloted Aircraft System. То, что страны Европы вплотную приступили к его разработке, стало известно еще в апреле текущего года. Сейчас же в средствах массовой информации появились новости о том, что европейские государства в столь значимом для себя проекте заручились поддержкой крупной авиастроительной компании Airbus.

Напомним, что European Medium-Altitude Long-Endurance Remotely Piloted Aircraft System, согласно обещаниям военных инженеров, будет по-настоящему огромным ударным беспилотником. Его строение, однако, не отличается ничем и будет схоже с большинством других беспилотников, что на данный момент состоят на вооружении различных стран мира.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что популярный новостной портал составил рейтинг 25-ти самых мощных армий Европы. На первом месте оказалась Россия, дальше — Франция и Великобритания. Украина удостоилась десятого места в рейтинге. Замкнула же его, заняв последнее место, скромная Бельгия — у нее на всю страну нет ни одного танка.

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