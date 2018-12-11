Турция создает военную базу из-за ситуации в Керченском проливе

Турция приступила к созданию новой военной базы в Чёрном море на северо-востоке страны.

Об этом сообщает газета Milliyet. Согласно плану, на базе будут работать 400 военных и 200 гражданских специалистов. Объект появится в районе населенного пункта Сюрмене, примерно в 150 км от границы с Грузией.

Издание пишет, что проект стал особенно актуальным в свете российско-украинского конфликта в районе Керченского пролива и открытия трубопровода «Турецкий поток».

Сейчас Турция располагает военно-морскими базами в Мерсине и Искендеруне на Средиземном море, в Акзасе и Фоче на Эгейском море, в Гельджюке на Мраморном море, в Эрегли на Черном море, а также в Стамбуле и Чанаккале в районе проливов Босфор и Дарданеллы.

Президент Турции Реджеп Эрдоган попросил российского коллегу Владимира Путина освободить украинских военнослужащих, задержанных с применением силы 26 ноября в Керченском проливе в территориальных водах России. Под арестом оказались 24 украинца, их ждет суд.

Турция контролирует пролив Босфор, ведущий из Средиземного в Черное море. В соответствии с конвенцией Монтре 1936 года военные корабли стран, которые не относятся к Причерноморью, не могут находиться в акватории Черного моря более 21 дня.

Как сообщала "Правда.Ру" Турция готова к реализации проекта по строительству канала "Стамбул", параллельного Босфору. В условиях экономического кризиса - это инвестиционный проект с сильным экономическим мультипликатором и одновременно политический поводок для сдерживания России и США.

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