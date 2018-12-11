В Кремле резко ответили госсекретарю США по поводу Ту-160 в Венесуэле

В Москве прокомментировали заявление госсекретаря США Майка Помпео, допустившего выпады в адрес нашей страны из-за перелета двух стратегических бомбардировщиков Ту-160 в Венесуэлу.

Что привело госсекретаря в такое возбуждение, не совсем понятно — подобные перелеты были и ранее. Однако на этот раз Помпео решил высказаться и назвал перелет Ту-160 "разбазариванием средств". Он также объявил правительства двух стран "коррумпированными".

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, госсекретарь позволил себе недипломатичные высказывания в адрес российского руководства и его заявление "абсолютно неуместно".

По его словам, "не совсем уместно" слышать подобные заявления от представителя страны, на половину ежегодного оборонного бюджета которой можно прокормить всю Африку.

В США перелет российских Ту-160 назвали "провокационным". Следует при этом отметить, что американские стратегические бомбардировщики, способные нести ядерное оружие, регулярно совершают полеты у российских границ. Однако в Москве на это реагируют куда более сдержанно, нежели американские официальные лица и эксперты, комментирующие полеты российских бомбардировщиков.

"Правда.Ру" ранее рассказывала о том, почему западные СМИ назвали модернизированный ракетоносец Ту-160 М2 "худшим кошмаром НАТО". Самолет получил новые двигатели, которые увеличили дальность его полета на тысячу километров. А кроме того, Ту-160 М2 оснастили крылатыми ракетами нового поколения, которые способны преодолевать районы, насыщенные ПВО потенциального противника.

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