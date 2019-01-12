США направили военный корабль в сторону Сирии

Соединенные Штаты Америки направили сухопутные войска и группу кораблей Военно-морских сил в сторону Сирии.

Об этом пишет американская деловая газета The Wall Street Journal.

Источник сообщил авторам материала, что сухопутные войска и военные корабли помогут Минобороны США вывести войска с территорий Сирийской республики. Сухопутные силы, отмечает источник, займутся непосредственно выводом личного состава из страны, а корабли ВМС США прикроют их в наиболее "уязвимый момент".

Отметим, что США уже начали вывозить из Сирии свою наземную военную технику.

Напомним, что действующий президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп еще в середине декабря минувшего года анонсировал выход американских войск с территорий Сирийской республики. По словам Трампа, после победы над силами ИГИЛ*, США больше нечего там делать. Тогда же, что примечательно, глава государства заявил также и о необходимости вывести американские войска из Афганистана.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Военно-морские силы Соединенных Штатов Америки намерены увеличить свое военное присутствие в Арктике. Все из-за того, заявил глава американского ведомства Ричард Спенсер, что флот Российской Федерации демонстрирует якобы чрезмерную активность в данном регионе.

ИГИЛ* - Запрещенная в России террористическая организация.

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