Глушила ли Россия GPS на месте учений НАТО

Во время недавно завершившихся учений Североатлантического альянса "Trident Juncture" в Скандинавии произошел массовой сбой международной системы навигации GPS. В произошедшем в Европе снова увидели "руку Кремля".

Премьер-министр Финляндии Юха Сипиля считает, что за этим может стоять Российская Федерация. По его словам, в техническом плане это сделать не так уж и сложно. У России, уверен Юха Сипиля, наверняка есть возможность сделать это. Финский премьер-министр считает, что таким незатейливым образом Российская Федерация сделала послание всем странам-участницам Североатлантического альянса.

Отметим, что сильный сбой в работе GPS в заполярных областях Финляндии тамошние военнослужащие зафиксировали на прошлой неделе. Аналогичные сбои до этого фиксировали и солдаты из Норвегии. В Осло, кстати, также связывали участившиеся помехи с якобы возросшей на фоне учений НАТО активностью Российской Федерации в регионе.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что жители Норвегии военными учениями Североатлантического альянса остались, мягко говоря, недовольны. Норвежские фермеры сетуют, что своей техникой военнослужащие альянса серьезно повредили их поля. Норвежцы написали порядка полутысячи жалоб на солдат НАТО.

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