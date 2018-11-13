"Cамый опасный аспект российской системы ПВО С-400 "Триумф" — это тот урон, который она нанесла авторитету вашингтонской программы санкций, а также слаженным усилиям США, призванным изолировать Россию от остального мира".
Об этом пишет Генри Фой в статье "Санкции в отношении России: почему "изоляция невозможна" в Financial Times.
По мнению автора, "вопреки широким санкциям, наложенным на оборонную промышленность России, чтобы заблокировать ее прибыльный экспорт, запрету на закупки С-400 другими странами, "Россия бойко торгует этими вооружениями".
Генри Фой указывает, что эта система является самой сверхсовременной системой ПВО в мире. "Она стреляет ракетами, которые летят со скоростью 2 км/сек и могут поражать цели, перемещающиеся вдвое быстрее. Она может одновременно, на расстоянии 400 км, целиться в 80 разных самолетов, БПЛА и крылатых ракет противника, а также выявлять малозаметные для радаров военные самолеты, прежде ускользавшие от обнаружения", пишет автор.
Фой приводит данные, что "за прошедший год Турция и Индия подписали контракты на закупки С-400, Китай получил первые системы, а Саудовская Аравия, Катар и Ирак начали переговоры о контрактах на приобретение этих систем, находящихся под санкциями".
"Все более тесная дружба с Китаем обеспечивает Москве зарубежное финансирование, дает новые возможности в торговле и дипломатический вес. Москва также углубила связи с целым рядом ближневосточных стран — от Турции до Израиля, от Саудовской Аравии до Ирана, — расширяя свое влияние в регионе в период, когда Америка колеблется", — говорится в статье.
"Одновременно беспрерывный поток лидеров ЕС, которые посещают Кремль, прямые зарубежные инвестиции европейских компаний и неослабевающий спрос на экспорт нефти и газа из России опровергают воинственную риторику Брюсселя", — заключает автор.
Как сказал "Правле.Ру" председатель Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии при Общественной палате РФ Сергей Орджоникидзе, " делать вид, что кому-то удалось изолировать Россию — политическое дилетантство. Ведь ни один кризис, ни один конфликт не решается без участия Россия — и не решался в последнее время. Уверен, что и не будет решаться, как бы того ни хотели в Белом доме. Ничего у них не получится ни на Ближнем Востоке, в Сирии, ни с Ираном, ни с Кореей. Это совершенно ясно. Просто выдается желаемое за действительное — и не более того".
Фото:mil.ru
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