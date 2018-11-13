Конструктор рассказал, в чем двигатель Су-37 превосходит зарубежные аналоги

По словам Евгения Марчукова, директора "ОКБ имени А. М. Люльки", двигатель второго этапа выгодно отличается от зарубежных аналогов по удельной тяге, удельному расходу и удельному весу.
При этом двигатель Су-37 является совершенно новой разработкой и превосходит двигатель Су-35: он позволит истребителям быстрее взлетать, набирать высоту, совершать манёвры при ведении воздушного боя с гораздо большей скоростью, а также летать со сверхзвуковой скоростью без использования форсажа. Добавим, что новый двигатель, носящий название "Изделие-30", подходит так же и для модели Су-35.
Генеральный конструктор называет истребитель представителем поколения 5+, потому что другие модели пятого поколения Су-37 превосходит. Самолёт разработан с применением технологий малозаметности и предназначается для уничтожения целей в воздухе, на земле и на воде с помощью систем ПВО. Также Су-37 пригоден для целей дальней разведки и поражения систем управления авиацией противника.
Первая серийная партия новых истребителей поступит в распоряжение военно-космических сил в 2019 году.
Ранее "Правда.Ру" сообщала о том, что через 5-10 лет на вооружение стран Европы поступит новый ударный беспилотник, а также о том, чем ответит Великобритания на новый российский танк "Армата".
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