США вынуждают России принять "смертоносную" ядерную доктрину

По мнению экспертов The National Interest, появление в Европе ракет средней дальности США может привести к принятию Россией доктрины с правом превентивного ядерного удара.

При этом аналитики опасаются, что Россия не просто вернется к улучшению стоящей на боевом дежурстве системы "Мертвой руки" под названием "Периметр", но и сделает из нее "что-то более смертоносное, чем когда-либо".

Издание поясняет свои страхи - они основываются на признании экс-руководителя главного штаба РВСН Виктора Есина. Он заявил СМИ, что "в случае развертывания в Европе баллистических ракет средней дальности у американских военных появится возможность уничтожить основную массу российских ракетных комплексов". Таким образом, российская система гарантированного возмездия "Периметр" может перестать выполнять функцию гарантированного и автоматического ответного удара, пусть и "из могилы".

Ранее пресса США отметила, что Стратегическим ядерным силам РФ хватит и малой части стоящих на боевом дежурстве 528 баллистических ракет сухопутного и подводного базирования для тотального уничтожения территории США - ведь у Америки "пока нет системы, способной отразить столь массовую атаку".

Отметим, что российская ядерная доктрина не предусматривает нанесения первого, превентивного атомного удара по врагу - самое страшное оружие человечества по ней может быть применено только в ответ на применение ядерного или иного оружия массового поражения. Также Россия может применить "атомный меч" в случае атаки неядерным оружием - если эта атака угрожает существованию самого государства.

Добавим, что президент России, отвечая на вопрос о первом ядерном ударе со стороны России заявил - этого никогда не будет. Однако, если все системы покажут, что на Россию начата ядерная или глобальная атака, ответ будет обязательно. Всем уже известна "крылатая" фраза Путина о том, что в таком случае "Мы, как жертвы агрессии и мученики попадем в рай. А они просто сдохнут. Даже раскаяться не успеют".

В связке с уже ранее сказанной фразой "А зачем нам такой мир, если в нём не будет России?" это показывает - российское руководство в случае ядерной атаки не "спасует" и применит все атомные арсеналы страны.

При этом напомним, что российские сенаторы уже заявили о необходимости срочного обновления концепции применения ядерного оружия в связи с новыми планами и технологиями потенциальных противников. Однако, превентивного удара нет даже в проекте новой "Основы политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания" - только ответные действия.