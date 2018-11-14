В конгрессе усомнились в способности США выиграть войну с Россией или Китаем

На фоне весьма и весьма напряженных отношений Вашингтона с Москвой и Пекином мировая общественность и средства массовой информации все чаще и чаще поднимают вопрос открытого вооруженного противостояния между странами.
Специальная комиссия по стратегии национальной обороны Соединенных Штатов Америки проанализировали нынешнее состояние американской армии и выяснила, что ее военное превосходство не так очевидно, как раньше. Специалисты отметили, что США в открытой вооруженной конфронтации с Российской Федерацией или же Китайской народной республикой могут потерпеть поражение.
Об этом пишет американское издание The Washington Post.
У армии США, отметили эксперты, много амбициозных и дальновидных планов. Но они, в отличие от России и Поднебесной, отчего-то не стремятся воплощать свои стремления в жизнь, сетуют американские специалисты. В то время, как РФ и Китай во всю наращивают свою военную мощь и укрепляют позиции в своих регионах, Соединенные Штаты Америки не выделяют достаточного количества средств на развитие и усовершенствование собственной армии, подчеркнули в конгрессе США.
Имеет место быть мнение, что ни одна европейская страна не может составить конкуренцию российской армии. Так, ранее "Правда.Ру" писала о том, что такого мнения, например, придерживается новостной портал Business Insider. Вооруженные силы РФ они поставили на первое месте в списке самых мощных армий Европы. Второе и третье место заняли Франция и Великобритания соответственно.
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