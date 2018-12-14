Американский посол назвал Ту-160 "экспонатами из музея"

Посол Соединенных Штатов Америки в Колумбии Кевин Уитакер поделился своим мнением по поводу прибывших в Венесуэлу российских самолетов Ту-160, Ан-124 и Ил-62.
Так, по мнению американского посла, самолеты Российской Федерации, прибывшие в Венесуэлу, не являются провокацией. Посланием — да, уверен Кевин Уитакер, но не провокацией. Дело в том, подчеркнул посол Соединенных Штатов Америки, что столь старые воздушные суда просто-напросто не несут никакой опасности. Прибывшие в Венесуэлу Ту-160, Ан-124 и Ил-62 "реально из музея", подытожил Кевин Уитакер.
Несколько дней назад, напомним, несколько российских самолетов совершили перелет над океаном длительностью в почти четырнадцать часов и приземлились в Венесуэле. Перелет был не только согласован с официальной местной властью, но и якобы инициирован ею же. Но Соединенным Штатам Америки и ряду других государств это все равно не понравилось.
Сегодня, кстати, Министерство обороны Российской Федерации заявило, что российские Ту-160, Ан-124 и Ил-62 в скором времени вернутся домой.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что правительство Российской Федерации якобы заверило официальный Вашингтон, будто российские самолеты покинут Венесуэлу именно сегодня, 14 декабря.
Фото: mil. ru
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