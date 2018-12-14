Россия перебросила целый дивизион С-400 к своим западным границам

Российская Федерация приняла решение перебросить дивизион зенитно-ракетных комплексов С-400 к свои западным государственным границам.
Об этом отечественным средствам массовой информации сообщил источник в Министерстве обороны Российской Федерации. По словам источника, дивизион зенитно-ракетных комплексов С-400 заступит на дежурство в самое ближайшее время — 20 декабря. Перед дивизионом будет стоять задача по охране воздушного пространства на западных рубежах страны.
Сообщается также, что российские ЗРК С-400 будут дислоцироваться в небольшом городке Луга Ленинградской области. Город этот, отметим, является самым крайним населенным пунктом данного субъекта Российской Федерации и находится буквально в нескольких десятках километров от границ страны.
Рассуждения о возможности открытой вооруженной конфронтации между Российской Федерацией и западными государствами получили новый виток своего развития несколько лет назад и не утихают до сих пор. Так, ранее "Правда.Ру" писала о том, что американское издание The National Interest спрогнозировало, как именно будет развиваться война меж РФ и НАТО. По мнению авторов статьи, начнется все на территории Прибалтики, а завершится поражением России.
Фото: mil. ru
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