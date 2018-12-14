Украина заявила о переброске РФ сотни боевых самолетов в Крым

Украина продолжает обвинять Российскую Федерацию не только в оккупации Крымского полуострова, но и в его милитаризации.

Так, официальный Киев заявил о том, будто Россия перебросила на территорию Крыма сотню своих истребителей Су-27 и Су-30. На Украине, что любопытно, считают это чуть ли не фактом агрессии и обращают внимание мировой общественности на возможность российских военных самолетов действовать на всей территории сегодняшней Украины.

Также, согласно предоставленной украинской разведкой информации, Российская Федерация направила к Крымскому полуострову несколько своих подводных лодок, оснащенных мощными ракетными комплексами "Калибр". Отметим, что радиус действия ракетных комплексов данного вида составляет порядка полутора тысяч километров.

По мнению украинского правительства, Россия сегодня контролирует все Черное море. Речь, уточняет официальный Киев, идет не только об истребителях и подводных лодках, но и нескольких десятках российских ракетных комплексов "Бастион" и "Бал".

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Министерство обороны Российской Федерации перебросило целый дивизион своих зенитно-ракетных комплексов на окраины Ленинградской области, поближе к западным границам государства.

Фото: mil. ru

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